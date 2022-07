Uomini e Donne, Anna Munafò risponde agli attacchi contro il figlio (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo sfogo di Anna Munafò di Uomini e Donne Anna Munafò è stata una delle Troniste di Uomini e Donne. Nel dicembre del 2019 ha sposato Giuseppe Saporita e insieme, l’anno seguente, hanno avuto il primo figlio Michael. Molto spesso il bambino compare sui social in degli scatti e questo rischia di esporlo al mondo, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo sfogo didiè stata una delle Troniste di. Nel dicembre del 2019 ha sposato Giuseppe Saporita e insieme, l’anno seguente, hanno avuto il primoMichael. Molto spesso il bambino compare sui social in degli scatti e questo rischia di esporlo al mondo, L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - ilpost : Sarebbe la prima volta nella storia del Vaticano che viene dato potere decisionale a delle donne nella nomina dei v… - nevrotica9 : RT @Fabio26405960: Profondo ovest dell'Ucraina, regione di Zakarpattia: le donne locali si oppongono ai militari che devono consegnare le c… - greloveslou : @svnshinelouiis ho pochi amici uomini ma quelli che ho sono fantastici, non hanno idee sbagliate sulle donne e mi r… -