United Rugby Championship | Zebre Parma | arriva la stella Kobus van Wyk

(Di giovedì 7 luglio 2022) Colpo di mercato per le, che hanno annunciato l’arrivo del forte trequarti sudafricanovan Wyk. 30 anni, un lungo passato nel Super, van Wyk si inserirà in una squadra molto giovane e rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. Ex centro/ala dei Leicester Tigers, Hurricanes, Sharks e Stormers, van Wyk è nato a Napabeep il 21 gennaio 1992 ed è alto 191 cm per 98 ko. Inizia a giocare fin da bambino, entrando nel sistema di formazione della franchigia dei Western Province e percorrendo tutta la trafila delle giovanili fino a debuttare in prima squadra nel 2013, un anno dopo essersi laureato campione del mondo con gli Springboks U20. Nel 2014 esordisce nel Supercon gli Stormers, poi passa in Francia nel Bordeaux e torna in Patria con gli Sharks. Nel 2020 va in Nuova Zelanda ...

Nel numero 171 di ALLRUGBY, numeri, fatti e analisi della stagione appena conclusa, dal Top10 alla Premiership, con divagazioni nel Super Rugby, nello United Rugby Championship e nel Top14. Si parla di Top10 col Petrarca con Andrea Marcato e i giovani della prima linea: Hasa, Di Bartolomeo e Spagnolo, e con il Cus Torino che riporta l'ovale torinese