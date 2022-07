Una Vita, anticipazioni 8 luglio 2022: Ramon caccia di casa Fidel (Di giovedì 7 luglio 2022) Ramon scoprirà che lavoro fa Fidel ed andrà su tutte le furie. Il Palacios, nel corso della puntata Una Vita in onda l'8 luglio 2022 su Canale 5, verrà a sapere da Lolita che l'uomo è un poliziotto e lo caccerà di casa. Tuttavia, il vedovo di Maria José l'indomani tornerà con una proposta per Ramon. Nel frattempo, Ignacio riceverà un misterioso biglietto da parte della sua amante. anticipazioni Una Vita 8 luglio 2022: Guillermo riferisce a Liberto che non prenderà più lezione da lui Guillermo, dopo aver parlato con suo padre Pascual, si recherà a casa di Liberto per comunicargli la decisione che ha preso. Il giovane farà caso alle parole del genitore e dirà al Seler che non prenderà ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 7 luglio 2022)scoprirà che lavoro faed andrà su tutte le furie. Il Palacios, nel corso della puntata Unain onda l'8su Canale 5, verrà a sapere da Lolita che l'uomo è un poliziotto e lo caccerà di. Tuttavia, il vedovo di Maria José l'indomani tornerà con una proposta per. Nel frattempo, Ignacio riceverà un misterioso biglietto da parte della sua amante.Una: Guillermo riferisce a Liberto che non prenderà più lezione da lui Guillermo, dopo aver parlato con suo padre Pascual, si recherà adi Liberto per comunicargli la decisione che ha preso. Il giovane farà caso alle parole del genitore e dirà al Seler che non prenderà ...

