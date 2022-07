Una sirena a Gardaland Sea Life Aquarium incanta i visitatori [FOTO]

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 luglio 2022) L’evento ha coronato una serie di appuntamenti organizzati dall’Aquario e che saranno ripetuti successivamente per continuare a sensibilizzare, soprattutto i più piccoli, sull’importanza dei mari e delle acque in generale ASeaè andato in scena ieri un esclusivo spettacolo: una splendida– esperta apneista, allenata a nuotare con una stupenda coda che la aiuta negli esercizi acquatici più suggestivi – si è esibita in una delle vasche più grandi dell’acquario praticando la tecnica del “mermaiding” (dall’inglese mermaid:), che trae ispirazione proprio dai movimenti sinuosi delle leggendarie sirene del mare, decantate, narrate e raffigurate in libri e storie in ogni parte del mondo. Questo sport, la cui popolarità è in continua crescita in tutto il mondo, offre ...