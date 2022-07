Una Pezza di Lundini non tornerà: «E’ giusto fermarsi, c’era il rischio di farlo diventare un altro programma» (Di giovedì 7 luglio 2022) Valerio Lundini - Una Pezza di Lundini Un anno fa, in autunno, ci chiedevamo che fine avesse fatto Una Pezza di Lundini, assente dai palinsesti della seconda serata di Rai 2. La produttrice Simona Ercolani chiarì che sarebbe regolarmente tornato nella primavera 2022. E così è stato. Ora, però, sul programma cala definitivamente il sipario. E’ lo stesso Valerio Lundini ad annunciare che quella andata in onda lo scorso 29 giugno, che ha visto la partecipazione a sorpresa di Roberto Benigni, è stata l’ultima puntata in assoluto: “Era già previsto che non si facesse. Siamo arrivati a una terza stagione, nel complesso 52 puntate. Era anche giusto fermarsi, il rischio di farlo diventare ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 luglio 2022) Valerio- UnadiUn anno fa, in autunno, ci chiedevamo che fine avesse fatto Unadi, assente dai palinsesti della seconda serata di Rai 2. La produttrice Simona Ercolani chiarì che sarebbe regolarmente tornato nella primavera 2022. E così è stato. Ora, però, sulcala definitivamente il sipario. E’ lo stesso Valerioad annunciare che quella andata in onda lo scorso 29 giugno, che ha visto la partecipazione a sorpresa di Roberto Benigni, è stata l’ultima puntata in assoluto: “Era già previsto che non si facesse. Siamo arrivati a una terza stagione, nel complesso 52 puntate. Era anche, ildi...

