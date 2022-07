Una gastroenterologia del territorio per la gestione dell’encefalopatia epatica che metta in rete specialisti, medici di famiglia, infermieri e pazienti (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono un’emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra queste particolarmente grave è l’encefalopatia epatica, presente in almeno il 20% dei pazienti cirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la necessità di una presa in carico per garantire un accesso uniforme alle cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi complicanze e la formazione del medico di medicina generale e del caregiver. Ripensare l’organizzazione della gastroenterologia del territorio, sulla spinta di Agenas e del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un punto di partenza che coinvolge tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le associazioni dei pazienti per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – 7 luglio 2022. Le malattie croniche del fegato sono un’emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale, fra queste particolarmente grave è l’encefalopatia, presente in almeno il 20% deicirrotici. Nelle patologie del fegato emerge la necessità di una presa in carico per garantire un accesso uniforme alle cure, la corretta aderenza alla terapia fondamentale per prevenire le gravi complicanze e la formazione del medico dina generale e del caregiver. Ripensare l’organizzazione delladel, sulla spinta di Agenas e del Ministero della Salute, è sicuramente un progetto virtuoso e un punto di partenza che coinvolge tutti gli attori del servizio sanitario nazionale e le associazioni deiper ...

