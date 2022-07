Una campagna di categoria per promuovere consumo birra in socialità italiani (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - In occasione della conferenza stampa, Assobirra ha lanciato la nuova campagna creativa, sviluppata su diversi touch-point di comunicazione per supportare la categoria, raccontando diverse occasioni di consumo e ponendo la birra al centro di diversi momenti di socialità delle persone. Il pay-off: ‘birra, il gusto che sta bene con tutto' presenta la birra come la bevanda da pasto per eccellenza dal gusto inconfondibile che esalta, non solo i sapori ma anche i momenti della vita, da vivere in compagnia. “Non ci sono - commenta Alfredo Pratolongo, presidente di Assobirra - molte altre bevande che possono dire ‘sta bene con tutto', la birra ha un gusto che non prevarica alcun sapore ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - In occasione della conferenza stampa, Assoha lanciato la nuovacreativa, sviluppata su diversi touch-point di comunicazione per supportare la, raccontando diverse occasioni die ponendo laal centro di diversi momenti didelle persone. Il pay-off: ‘, il gusto che sta bene con tutto' presenta lacome la bevanda da pasto per eccellenza dal gusto inconfondibile che esalta, non solo i sapori ma anche i momenti della vita, da vivere in compagnia. “Non ci sono - commenta Alfredo Pratolongo, presidente di Asso- molte altre bevande che possono dire ‘sta bene con tutto', laha un gusto che non prevarica alcun sapore ma ...

