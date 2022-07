(Di giovedì 7 luglio 2022) L'Italia è un Paese "sempre più vecchio" dove oggi vivono quasi 14 milioni di over 65, la metà dei quali ha più di 75 anni. Con il progressivo invecchiamento della popolazione nel 2051 si conteranno ...

Pubblicità

openzonecampus : Oggi in OpenZone 'Chi si prende cura dei caregiver?', l'incontro tra clinici ed esperiti di welfare aziendale promo… - ElonMusk4ever : RT @MisterRockin: SERVIZIO DI ASSISTENZA 999 IppocrateOrg ha messo a disposizione un servizio di teleassistenza medica. - mcc43_ : RT @MisterRockin: SERVIZIO DI ASSISTENZA 999 IppocrateOrg ha messo a disposizione un servizio di teleassistenza medica. - Etruria72 : RT @MisterRockin: SERVIZIO DI ASSISTENZA 999 IppocrateOrg ha messo a disposizione un servizio di teleassistenza medica. - hastamagnana : RT @MisterRockin: SERVIZIO DI ASSISTENZA 999 IppocrateOrg ha messo a disposizione un servizio di teleassistenza medica. -

Il Sole 24 ORE

"DemedyaCare è il primo programma die teleriabilitazione dedicato al mondo delle demenze, alle persone con demenza e ai loro caregiver, alle loro famiglie" ha precisato il direttore ...La start - up ha lanciato nel 2020 ParkinsonCare,diinfermieristica specialistica dedicato alle persone con morbo di Parkinson e ai loro caregiver. Sono stati seguiti oltre ... Un servizio di teleassistenza e teleriabilitazione per le demenze - Il Sole 24 ORE Milano, 7 lug. (askanews) - L'Italia è un Paese 'sempre più vecchio' dove oggi vivono quasi 14 milioni di over 65, la metà dei quali ha più di ...Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) - "Su oltre un milione di malati cronici di demenza, 3 milioni sono i numeri del mondo dei caregiver. La contemporaneità ci ob ...