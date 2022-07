Un posto al sole anticipazioni: Raffaele è sempre più triste (Di giovedì 7 luglio 2022) Lara sfrutterà la partenza di Marina per continuare il suo malefico piano. Raffaele sarà costretto a prendere una decisione difficile. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina dopo aver lasciato la città, darà ancora di più campo libero a Lara. La Martinelli continua a far credere a tutti che la sua gravidanza procede nel migliore dei modi ma non è così. Un posto al sole anticipazioni. Raffaele è sempre più triste (web)Intanto, Raffaele è sempre più in crisi, non sa come comportarsi con la moglie e i figli e soprattutto se continuare a mentire ancora. Dopo un’attenta riflessione prenderà una decisione al quanto ... Leggi su formatonews (Di giovedì 7 luglio 2022) Lara sfrutterà la partenza di Marina per continuare il suo malefico piano.sarà costretto a prendere una decisione difficile. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere che Marina dopo aver lasciato la città, darà ancora di più campo libero a Lara. La Martinelli continua a far credere a tutti che la sua gravidanza procede nel migliore dei modi ma non è così. Unalpiù(web)Intanto,più in crisi, non sa come comportarsi con la moglie e i figli e soprattutto se continuare a mentire ancora. Dopo un’attenta riflessione prenderà una decisione al quanto ...

Pubblicità

Nic_Mone : @Fede_Valcauda Al posto di vietare il lobbing, puntiamo a renderlo trasparente come in US. Non sarà mai possibile i… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, e online per voi c… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, e online… - Miss_S_Fletcher : RT @Giorda_a: Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in e… - MariaCo31490144 : Buongiorno Fabrizio. Ho letto il pensiero posto sul tuo profilo. Per me le nuvole sono il prato del cielo dove gli… -