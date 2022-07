Un posto al sole, anticipazioni 8 luglio 2022: Silvana vittima di Lara (Di giovedì 7 luglio 2022) Ad Un posto al sole sarà l'ora della verità in casa Giordano, dopo che Viola ha scoperto del ricatto che sta subendo Raffaele e anche Diego è riuscito finalmente a scoprire come stanno davvero le cose, dopo la conversazione avuta con Elvira. A questo punto, il portiere di Palazzo Palladini non avrà altra scelta se non affrontare Eugenio Nicotera e raccontargli quello che sta subendo a causa degli scagnozzi di Lello Valsano. I criminali, infatti, da settimane tengono sotto scacco Raffaele minacciando di fare del male alla sua famiglia se non trasferirà i dati dal computer del magistrato su una chiavetta USB. L'uomo, terrorizzato, ha provato ad eseguire i loro ordini, ma è stato sorpreso da Viola ad armeggiare con il pc di Eugenio e le ha dovuto raccontare la verità. Ormai Raffaele, come si evince dalle anticipazioni di UPAS di venerdì ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 7 luglio 2022) Ad Unalsarà l'ora della verità in casa Giordano, dopo che Viola ha scoperto del ricatto che sta subendo Raffaele e anche Diego è riuscito finalmente a scoprire come stanno davvero le cose, dopo la conversazione avuta con Elvira. A questo punto, il portiere di Palazzo Palladini non avrà altra scelta se non affrontare Eugenio Nicotera e raccontargli quello che sta subendo a causa degli scagnozzi di Lello Valsano. I criminali, infatti, da settimane tengono sotto scacco Raffaele minacciando di fare del male alla sua famiglia se non trasferirà i dati dal computer del magistrato su una chiavetta USB. L'uomo, terrorizzato, ha provato ad eseguire i loro ordini, ma è stato sorpreso da Viola ad armeggiare con il pc di Eugenio e le ha dovuto raccontare la verità. Ormai Raffaele, come si evince dalledi UPAS di venerdì ...

