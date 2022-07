Un nuovo portale world wide di e-learning: nasce Easy-Quizzz un simulatore web per supportare lo studio multi-disciplinare in tutto il Mondo (Di giovedì 7 luglio 2022) Easy Quizzz – Disponibile on-line e tramite Mobile App. simulatore di concorsi, patenti, esami sempre aggiornati! L’obiettivo del nuovo sito, ideato per semplificare la vita di milioni di persone che si apprestano quotidianamente a sostenere molteplici prove a quiz, nasce con la mission di sfruttare la formazione a distanza, contribuendo all’abbattimento di costi ed energie preziose che rappresentano la pietra miliare del successo. La mission del nuovo portale Easy Quizzz Oggi, la capacità di sfruttare internet rappresenta la base principale per migliorare il livello professionale di una persona, infatti, sono positivi i dati che emergono da ricerche fatte sulla formazione a distanza, soprattutto in questi due anni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022)– Disponibile on-line e tramite Mobile App.di concorsi, patenti, esami sempre aggiornati! L’obiettivo delsito, ideato per semplificare la vita di milioni di persone che si apprestano quotidianamente a sostenere molteplici prove a quiz,con la mission di sfruttare la formazione a distanza, contribuendo all’abbattimento di costi ed energie preziose che rappresentano la pietra miliare del successo. La mission delOggi, la capacità di sfruttare internet rappresenta la base principale per migliorare il livello professionale di una persona, infatti, sono positivi i dati che emergono da ricerche fatte sulla formazione a distanza, sopratin questi due anni ...

