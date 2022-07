Un doc inedito su ‘Cristo si è fermato a Eboli’ a festival La Valigia dell’attore (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Il festival La Valigia dell’attore, aperto da 26 al 30 luglio sull’isola di La Maddalena, in Sardegna, presenterà -per la sua XIX edizione- un documento inedito per l’Italia, realizzato durante le riprese di “Cristo si è fermato a Eboli” (1979), celebre film diretto da Francesco Rosi e interpretato da Gian Maria Volonté. Un’occasione per celebrare il regista, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, e il protagonista, al quale la manifestazione è dedicata. Il breve documentario ‘”Rosi about Eboli”, girato in Lucania nel backstage del film dai registi svedesi Björn Blixt e Peter Englesson, contiene anche un’intervista inedita a Volonté. In due momenti successivi, il 26 luglio (alle 21.15) alla Fortezza I Colmi e il 28 luglio (alle 11) agli ex Magazzini Ilva di Cala ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – IlLa, aperto da 26 al 30 luglio sull’isola di La Maddalena, in Sardegna, presenterà -per la sua XIX edizione- un documentoper l’Italia, realizzato durante le riprese di “Cristo si èa Eboli” (1979), celebre film diretto da Francesco Rosi e interpretato da Gian Maria Volonté. Un’occasione per celebrare il regista, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, e il protagonista, al quale la manifestazione è dedicata. Il breve documentario ‘”Rosi about Eboli”, girato in Lucania nel backstage del film dai registi svedesi Björn Blixt e Peter Englesson, contiene anche un’intervista inedita a Volonté. In due momenti successivi, il 26 luglio (alle 21.15) alla Fortezza I Colmi e il 28 luglio (alle 11) agli ex Magazzini Ilva di Cala ...

