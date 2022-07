Un altro domani, trama 8 luglio 2022: Carmen troverà i soldi per Francisco (Di giovedì 7 luglio 2022) Carmen, Kiros, Augustina e Victor riusciranno a portare a termine la loro impresa ad Un altro domani. I quattro metteranno su la vendita dei mobili, ma nessuno vorrà acquistarli per via dei tanti pregiudizi. La giovane, come racconta la trama di venerdì 8 luglio 2022, sarà molto demoralizzata, ma Agustina rivolgerà al pubblico un accorato discorso e la situazione si sbloccherà al punto che il gruppo riuscirà a vendere tutte le creazioni di Kiros e Carmen darà al ragazzo parte del ricavato. A questo punto, finalmente i due si riappacificheranno. Nel frattempo, Sergio incontrerà Diana che gli proporrà una nuova strategia per farlo riavvicinare a Julia, ma lui si tirerà indietro, consapevole che tra lui e la moglie sia ormai tutto finito. Poco dopo, la ragazza si ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 7 luglio 2022), Kiros, Augustina e Victor riusciranno a portare a termine la loro impresa ad Un. I quattro metteranno su la vendita dei mobili, ma nessuno vorrà acquistarli per via dei tanti pregiudizi. La giovane, come racconta ladi venerdì 8, sarà molto demoralizzata, ma Agustina rivolgerà al pubblico un accorato discorso e la situazione si sbloccherà al punto che il gruppo riuscirà a vendere tutte le creazioni di Kiros edarà al ragazzo parte del ricavato. A questo punto, finalmente i due si riappacificheranno. Nel frattempo, Sergio incontrerà Diana che gli proporrà una nuova strategia per farlo riavvicinare a Julia, ma lui si tirerà indietro, consapevole che tra lui e la moglie sia ormai tutto finito. Poco dopo, la ragazza si ...

