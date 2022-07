Un altro domani anticipazioni dall’11 al 15 luglio 2022, grave perdita per Carmen (Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle puntate di Un altro domani in onda da lunedì 11 a venerdì 15 luglio 2022 la protagonista Carmen si troverà a dover affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita. Infatti la sua amata tata Agustina si sentirà male e le conseguenze saranno tragiche. Intanto ai tempi nostri, Julia scopre che non riceverà la licenza e il motivo sarà inaspettato. Ribero poi si trova a doversi mettere in mezzo nel rapporto tra Cloe e Maria. Gli episodi della soap opera spagnola sono disponibili on demand subito dopo la messa in onda di Canale 5. Tutto sulle puntate di Un altro domani dall’11 al 15 luglio 2022 Nella puntata di Un altro domani di lunedì 11 luglio ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle puntate di Unin onda da lunedì 11 a venerdì 15la protagonistasi troverà a dover affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita. Infatti la sua amata tata Agustina si sentirà male e le conseguenze saranno tragiche. Intanto ai tempi nostri, Julia scopre che non riceverà la licenza e il motivo sarà inaspettato. Ribero poi si trova a doversi mettere in mezzo nel rapporto tra Cloe e Maria. Gli episodi della soap opera spagnola sono disponibili on demand subito dopo la messa in onda di Canale 5. Tutto sulle puntate di Unal 15Nella puntata di Undi lunedì 11...

