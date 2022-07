Ultime Notizie – Variante indiana: cosa dicono Bassetti, Ricciardi e Gismondo (Di giovedì 7 luglio 2022) Variante indiana, o Omicron 5, nel mirino degli esperti. Se da una parte si invita alla prudenza contro ogni allarmismo sul virus che si sta diffondendo velocemente negli altri Paesi, dall’altra l’attenzione è focalizzata sulla massiccia contagiosità della nuova sottoVariante BA.2.75. Ecco cosa dicono in Italia gli esperti, da Massimo Ciccozzi a Matteo Bassetti, passando per Walter Ricciardi, Fabrizio Pregliasco e Maria Rita Gismondo. CICCOZZI – Sulla nuova sottoVariante “non ci sono ancora dati scientifici che ci dimostrano una maggiore contagiosità rispetto a Omicron 5. Noi la stiamo già studiando ma è presto per azzardare una conclusione. Visto che i dati sono scarsi, eviterei di fare confusione e generare allarmismo in una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 7 luglio 2022), o Omicron 5, nel mirino degli esperti. Se da una parte si invita alla prudenza contro ogni allarmismo sul virus che si sta diffondendo velocemente negli altri Paesi, dall’altra l’attenzione è focalizzata sulla massiccia contagiosità della nuova sottoBA.2.75. Eccoin Italia gli esperti, da Massimo Ciccozzi a Matteo, passando per Walter, Fabrizio Pregliasco e Maria Rita. CICCOZZI – Sulla nuova sotto“non ci sono ancora dati scientifici che ci dimostrano una maggiore contagiosità rispetto a Omicron 5. Noi la stiamo già studiando ma è presto per azzardare una conclusione. Visto che i dati sono scarsi, eviterei di fare confusione e generare allarmismo in una ...

