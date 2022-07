Ultime Notizie – Giochi del Mediterraneo, Orano passa il testimone a Taranto 2026 (Di giovedì 7 luglio 2022) “L’Algeria saluta i Giochi del Mediterraneo e passa il testimone all’Italia. Allo Stadio Olimpico di Orano, teatro della cerimonia di chiusura, cala il sipario sulla 19? edizione dei Giochi, con l’Algeria che apre la sfilata e l’Italia che entra tra le prime posizioni, con gli atleti di calcio, nuoto, pallamano, pallavolo, scherma e taekwondo”. Lo scrive il Coni sul suo sito. Dopo la sfilata degli atleti, insolitamente senza portabandiera, è il momento del passaggio delle consegne tra Orano 2022 e Taranto 2026. Si alza il Tricolore, risuona l’Inno di Mameli, e partono le immagini della città pugliese: un’anteprima di ciò che sarà tra quattro anni. Poi la bandiera azzurra del Comitato Internazionale dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) “L’Algeria saluta idelilall’Italia. Allo Stadio Olimpico di, teatro della cerimonia di chiusura, cala il sipario sulla 19? edizione dei, con l’Algeria che apre la sfilata e l’Italia che entra tra le prime posizioni, con gli atleti di calcio, nuoto, pallamano, pallavolo, scherma e taekwondo”. Lo scrive il Coni sul suo sito. Dopo la sfilata degli atleti, insolitamente senza portabandiera, è il momento delggio delle consegne tra2022 e. Si alza il Tricolore, risuona l’Inno di Mameli, e partono le immagini della città pugliese: un’anteprima di ciò che sarà tra quattro anni. Poi la bandiera azzurra del Comitato Internazionale dei ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a mercoledì. Gli ingressi giornalieri sono… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Fiorentina, Koulibaly e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimane… - VesuvioLive : ALLERTA METEO per temporali in Campania: rischio allagamenti, potrebbe grandinare - VesuvioLive : Napoli, in tre sullo scooter rapinano due fidanzati: pistola e coltello puntati in faccia -