Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 2 981 contagi e 2 morti | bollettino 7 luglio

(Di giovedì 7 luglio 2022) Sono 2.981 i nuovidainsecondo ildi, 7. Si registrano inoltre atri due. 2.844 i nuovi casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.779 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 158 (+15) mentre sono 33.374 sono i casi di isolamento domiciliare (+1.249). Per quanto riguarda i due decessi, si tratta di due uomini di 52 e 83 anni, residenti nella provincia del Sud. Lo rende noto la RegioneAdnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Fiorentina, Koulibaly e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimane… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - CorriereCitta : Fratelli Bianchi, quel tweet fuori luogo del direttore Sansonetti: ”Cerca solo visibilità” - RedazioneDedalo : Palermo – Inps: ispettore di vigilanza truffa l'Ente per 96mila euro -

Il Sole 24 ORE

... con due sanzioni per questedi complessivi 5 milioni e 100 mila euro . Il Garante è anche ... Le comunicazioni didi reato all'autorità giudiziaria sono state 12 e hanno riguardato ...Almeno 20 persone hanno perso la vita nelle24 ore in Pakistan in incidenti legati alle piogge monsoniche, portando il bilancio complessivo a 97 morti dal 14 giugno scorso a oggi. Lo ha annunciato la National Disaster Management ... Ucraina, ultime notizie. Truppe russe sembrano in «pausa operativa». Missili su hangar di grano a ... (Adnkronos) - Al via il progetto Centri Assistenza AgriEuro Partner. Ad annunciarlo è AgriEuro [https://www.agrieuro.com/] , e-commerce leader ...Le parole del pilota della Red Bull intervenuto in conferenza stampa SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - 'Questo è sempre un bel weekend, c'è ...