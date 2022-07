Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 11 333 contagi e 5 morti | a Roma 5 682 casi

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un secondo boos… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… -

Il Sole 24 ORE

Una nuova iniziativa Gazzetta: fai la tua domanda sulledi calciomercato, i nostri giornalisti ti rispondono all'istante. I movimenti di Inter, Milan,... Calciomercato: tutte leGasport 7 ...eh sì, se mai sono lesu Leao, passate un po' in sordina, a svelare il gioco delle 3 carte che Mendes sta tentando con Sanches. Dopo aver chiesto 5 - 6 milioni annui per il rinnovo, ... Ucraina, ultime notizie. Truppe russe sembrano in «pausa operativa». Missili su hangar di grano a ... Abbiamo messo alla prova l'ultima supercar di Sant'Agata Bolognese, la Huracán Tecnica da 640 cavalli e 325 km/h ...Ascoli Piceno: ministro Garavaglia a Palazzo dei Capitani per parlare di turismo e rilancio delle aree interne Sono 107.240 i nuovi positivi e 94 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore seco ...