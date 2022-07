Ultime Notizie – Covid Italia, Speranza: “A settembre nuova campagna vaccinale” (Di giovedì 7 luglio 2022) “A settembre seguiremo come sempre le indicazioni delle autorità scientifiche, ma sicuramente” contro Covid “ci sarà una campagna di vaccinazione nuova. Stiamo lavorando ad un nuovo piano, una campagna importante e significativa che ci aiuterà e rafforzerà”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’Assemblea di Farmindustria a Roma. Secondo quanto riporta la Fondazione Gimbe nell’ultimo monitoraggio indipendente su Covid-19, relativo al periodo 29 giugno-5 luglio, in Italia “al 6 luglio sono state somministrate 932.800 quarte dosi” di vaccino anti-Covid, “con una media mobile di 5.809 somministrazioni al giorno, in calo rispetto alle 6.109 della scorsa settimana (-4,9%). In base alla platea ufficiale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) “Aseguiremo come sempre le indicazioni delle autorità scientifiche, ma sicuramente” contro“ci sarà unadi vaccinazione. Stiamo lavorando ad un nuovo piano, unaimportante e significativa che ci aiuterà e rafforzerà”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, a margine dell’Assemblea di Farmindustria a Roma. Secondo quanto riporta la Fondazione Gimbe nell’ultimo monitoraggio indipendente su-19, relativo al periodo 29 giugno-5 luglio, in“al 6 luglio sono state somministrate 932.800 quarte dosi” di vaccino anti-, “con una media mobile di 5.809 somministrazioni al giorno, in calo rispetto alle 6.109 della scorsa settimana (-4,9%). In base alla platea ufficiale ...

