Ultime Notizie – Covid, De Luca: “Negli ospedali situazione drammatica” (Di giovedì 7 luglio 2022) “In questo momento siamo di fronte a problemi drammatici. Abbiamo dieci volte più contagi” Covid “rispetto a un anno fa, abbiamo 4 volte più ricoveri nei reparti ordinari, un 20% in più nelle terapie intensive dove tutto sommato si regge. E’ evidente però che per ragioni statistiche, se arrivi a cento volte più di contagi arriveremo alla fine anche alle terapie intensive”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto all’apertura dei lavori del “Laboratorio Sanità 20/30” a Napoli. “Oggi la situazione Negli ospedali è drammatica – ha spiegato De Luca – intanto perché c’è una parte di personale medico che è contagiato e non va nei reparti, poi siamo ormai nel pieno del piano ferie del personale. Il personale è stremato, non ce la fa più. Fra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) “In questo momento siamo di fronte a problemi drammatici. Abbiamo dieci volte più contagi”“rispetto a un anno fa, abbiamo 4 volte più ricoveri nei reparti ordinari, un 20% in più nelle terapie intensive dove tutto sommato si regge. E’ evidente però che per ragioni statistiche, se arrivi a cento volte più di contagi arriveremo alla fine anche alle terapie intensive”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, intervenuto all’apertura dei lavori del “Laboratorio Sanità 20/30” a Napoli. “Oggi la– ha spiegato De– intanto perché c’è una parte di personale medico che è contagiato e non va nei reparti, poi siamo ormai nel pieno del piano ferie del personale. Il personale è stremato, non ce la fa più. Fra ...

