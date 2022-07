Ultime Notizie – Burioni | “Concerto Maneskin Roma? Considerare dati scientifici”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Sento grande fermento riguardo a unche si dovrebbe tenere o non tenere. Non entro mai nelle decisioni politiche, ma ricordo a tutti che ci sonoal riguardo che potrebbe essere utile”. Così, via Twitter, il virologo Robertosi inserisce nel dibattito sollevato daldei Måneskin in programma sabato a, e sulla possibilità che possa alimentare ulteriormente i contagi Covid. Il docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano posta in particolare uno studio pubblicato in febbraio su ‘The Lancet’, condotto in Spagna per valutare l’effetto di due festival musicali all’aperto che si erano tenuti in Catalogna. L’obiettivo, spiegano gli autori, era “confrontare l’incidenza di Covid-19 entro i 3-10 giorni ...