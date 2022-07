UFFICIALE – Pessina al Monza | rinforzo fondamentale

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 7 luglio 2022) Una neopromossa che pensa in grande ed è pronta a rimanere in Serie A per diversi anni. Si tratta delche si assicura anche Matteo, centrocampista classe ’97 che ritorna a casa, lì dove tutto è iniziato nel 2013/2014, in Lega Pro. Tanti prestiti e moltissime esperienze, le ultime due con l’Atalanta. Si tratta di un colpoe di un’opportunità per lo stesso giocatore.e fascia da capitano Dopo due annate consecutive con la Dea – tre in totale – e il prestito all’Hellas Verona, Matteochiude un cerchio e torna a casa, dove è cominciata la sua carriera calcistica. Con l’Atalanta è riuscito a trovare 6 sigilli in 96 gare, entrando spesso da subentrato ma dando sempre il proprio contributo. Con gli scaligeri conta invece 35 gettoni e 7 ...