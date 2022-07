Ucraina | ultime notizie Truppe russe sembrano in «pausa operativa» Missili su hangar di grano a Odessa

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Le armi che l’ha ricevuto dai suoi partner occidentali funzionano in modo molto potente. Di conseguenza, le perdite degli occupanti russi non potranno che aumentare di settimana in settimana”. Così il presidente ucraino Zelensky nel consueto messaggio serale ai cittadini. Intanto le autorità di Kiev hanno annunciato di stare indagando su 21 mila crimini di guerra commessi dai russi.

Pubblicità

SkyTG24 : Le armi pesanti inviate all#'Ucraina dai suoi alleati occidentali hanno finalmente iniziato a lavorare a 'piena cap… - brunasaracco : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina, ultime notizie. #Missili russi distruggono hangar pieni di #grano a #Odessa' @sole24ore - NadaAlfano : RT @agambella: #Ucraina Le forze armate russe e loro alleati separatisti si riorganizzano dopo la conquista dell'intera regione di Lugansk.… - Corry08101961 : RT @agambella: #Ucraina Le forze armate russe e loro alleati separatisti si riorganizzano dopo la conquista dell'intera regione di Lugansk.… - paraponzipo18 : Sky Tg24 : Guerra Ucraina Russia, missili russi distruggono hangar pieni di grano a Odessa. LIVE.… -

Johnson, come preannunciato nelleore, resterà in carica finché non sarà scelto un nuovo ... il superamento della pandemia e la guida dell'Occidente nella resistenza all'invasione dell'......e Bielorussia, dall'inizio delle ostilità, ha avuto implicazioni nell'Ue: anche sotto ... con due sanzioni per questedi complessivi 5 milioni e 100 mila euro . Il Garante è anche ...L'Ispi ha elaborato 2 scenari per la globalizzazione dopo la guerra ucraina e il coronavirus: uno più pessimistico e l'altro più ottimistico ...“La Russia di oggi è il Medioevo”, dice a Fanpage.it il grande scrittore russo. “E l’Europa rischia di diventarlo”. “Lo zar Un teppista senza alcuna ideologia”. “Il concetto di assurdo non basta a de ...