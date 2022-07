Ucraina: russi colpiscono petroliera con resti gasolio battente bandiera moldava (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Uno dei missili che i russi hanno sparato stamattina nella regione di Odessa ha colpito la petroliera "Millennial Spirit" battente bandiera moldava, che adesso sta andando alla deriva. L'imbarcazione è prevalentemente vuota, ma al suo interno sono presenti i resti del gasolio che trasportava. Lo ha reso noto su Telegram il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa Serhiy Bratchuk. Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Uno dei missili che ihanno sparato stamattina nella regione di Odessa ha colpito la"Millennial Spirit", che adesso sta andando alla deriva. L'imbarcazione è prevalentemente vuota, ma al suo interno sono presenti idelche trasportava. Lo ha reso noto su Telegram il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa Serhiy Bratchuk.

