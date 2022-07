Ucraina, Putin: "Se l'Occidente vuole batterci sul campo, che ci provi" (Di giovedì 7 luglio 2022) "Oggi sentiamo dire che vogliono sconfiggerci sul campo di battaglia. Che dire, che ci provino. Abbiamo sentito molte volte che l'Occidente vuole combatterci fino all'ultimo ucraino. E' una tragedia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) "Oggi sentiamo dire che vogliono sconfiggerci suldi battaglia. Che dire, che cino. Abbiamo sentito molte volte che l'comfino all'ultimo ucraino. E' una tragedia ...

Pubblicità

antoguerrera : Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito pe… - martaottaviani : Speriamo che a festeggiare le dimissioni di #BorisJohnson non sia soprattutto #Putin #Russia #guerra #ucraina - gparagone : Chi pensa di poter arrivare ad una mediazione senza fare i conti con #Putin é in MALAFEDE O più semplicemente é u… - franchifabio67 : RT @giorgio_gori: Comandano i russi, è ammessa solo la lingua russa, domina la propaganda russa e ogni libera espressione è vietata, fino a… - massibarsi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Tutti devono sapere che in linea di massima non abbiamo ancora iniziato nulla di serio in Ucraina. Allo stesso… -