Ucraina: media, 'vicino Mariupol raddoppiate aree fosse comuni' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Le aree per le sepolture di massa nel villaggio occupato dai russi di Stary Krym, vicino a Mariupol, sono raddoppiati rispetto all'inizio di maggio. Tali cambiamenti sono stati registrati dal satellite Planet Labs e le immagini pubblicate dai giornalisti di "Schemes" (Radio Liberty). Secondo il consiglio comunale di Mariupol, in questi nuovi spazi possono essere sepolti più di 15.000 cittadini. Il 29 giugno, il satellite aveva fotografato l'attrezzatura utilizzata dai russi per scavare fosse nel cimitero vicino al villaggio di Stary Krym. Dall'occupazione della città, i residenti morti sono stati sepolti in massa in tali fosse e rispetto all'immagine satellitare dell'8 maggio precedentemente pubblicata da "Schemes", le fosse ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Leper le sepolture di massa nel villaggio occupato dai russi di Stary Krym,, sono raddoppiati rispetto all'inizio di maggio. Tali cambiamenti sono stati registrati dal satellite Planet Labs e le immagini pubblicate dai giornalisti di "Schemes" (Radio Liberty). Secondo il consiglio comunale di, in questi nuovi spazi possono essere sepolti più di 15.000 cittadini. Il 29 giugno, il satellite aveva fotografato l'attrezzatura utilizzata dai russi per scavarenel cimiteroal villaggio di Stary Krym. Dall'occupazione della città, i residenti morti sono stati sepolti in massa in talie rispetto all'immagine satellitare dell'8 maggio precedentemente pubblicata da "Schemes", le...

