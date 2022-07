Ucraina, Mattarella: “Da truppe Russia crimini atroci” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oltre 8 milioni di ucraini sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per sfuggire all’avanzata delle truppe russe, che in numerosi casi si sono macchiate di crimini atroci”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Assemblea nazionale dello Zambia. “Quanto sta avvenendo in Ucraina costituisce una minaccia al principio della pari dignità degli Stati, a un sistema internazionale fondato sulle Nazioni unite e sul diritto. Un sistema che postula l’eguaglianza di tutti gli Stati, grandi e piccoli, e ne tutela la sovranità e l’integrità territoriale. Un sistema che impedisce al più forte di prevalere sul più debole”, ha aggiunto. “Di fronte al rischio concreto di un progressivo sfaldarsi dell’ordine politico ed economico internazionale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oltre 8 milioni di ucraini sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per sfuggire all’avanzata dellerusse, che in numerosi casi si sono macchiate di”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando all’Assemblea nazionale dello Zambia. “Quanto sta avvenendo incostituisce una minaccia al principio della pari dignità degli Stati, a un sistema internazionale fondato sulle Nazioni unite e sul diritto. Un sistema che postula l’eguaglianza di tutti gli Stati, grandi e piccoli, e ne tutela la sovranità e l’integrità territoriale. Un sistema che impedisce al più forte di prevalere sul più debole”, ha aggiunto. “Di fronte al rischio concreto di un progressivo sfaldarsi dell’ordine politico ed economico internazionale ...

