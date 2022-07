Ucraina: Kiev, 'Russia sta sminando le acque dei porti di Berdyansk e Mariupol' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "La Federazione Russa sta sminando le acque dei porti di Berdyansk e Mariupol per riportarli al pieno funzionamento". Lo ha reso noto il viceministro della Difesa ucraino Hanna Malyar citando fonti di intelligence. "Le navi della flotta del Mar Nero della Federazione Russa - ha aggiunto durante una conferenza stampa a Kiev - continuano ad adottare misure per bloccare i porti ucraini, principalmente Odessa e Mykolaiv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "La Federazione Russa staledeidiper riportarli al pieno funzionamento". Lo ha reso noto il viceministro della Difesa ucraino Hanna Malyar citando fonti di intelligence. "Le navi della flotta del Mar Nero della Federazione Russa - ha aggiunto durante una conferenza stampa a- continuano ad adottare misure per bloccare iucraini, principalmente Odessa e Mykolaiv.

