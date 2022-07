Ucraina, Kiev: “Morti 36.650 soldati Russia da inizio guerra” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 36.650 i soldati russi uccisi dall’inizio del conflitto in Ucraina lo scorso 24 febbraio, oltre 150 nelle ultime 24 ore. E’ quanto si legge nel bollettino quotidiano del ministero della Difesa ucraino, secondo il quale 1.602 carri armati russi sono stati distrutti dall’esercito di Kiev. Sono invece 155 i missili da crociera neutralizzati da Kiev e 3.797 i veicoli corazzati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 36.650 irussi uccisi dall’del conflitto inlo scorso 24 febbraio, oltre 150 nelle ultime 24 ore. E’ quanto si legge nel bollettino quotidiano del ministero della Difesa ucraino, secondo il quale 1.602 carri armati russi sono stati distrutti dall’esercito di. Sono invece 155 i missili da crociera neutralizzati dae 3.797 i veicoli corazzati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

fattoquotidiano : Alcune delle armi che l’ Occidente sta inviando in Ucraina sono finite sul mercato nero dei conflitti in Medio Orie… - GiovaQuez : Lavrov: 'L'Occidente deve rendersi conto di essere responsabile della morte di civili, soprattutto nelle repubblich… - MediasetTgcom24 : Missili russi distruggono hangar pieni di grano a Odessa #odessa #kiev #isoladeiserpenti #ucraina - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Missili russi distruggono hangar pieni di grano a Odessa #odessa #kiev #isoladeiserpenti #ucraina - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Niente tregua tra Kiev e Mosca. L'ultima chance è Papa Francesco. Una visita del Pontefice non è ancora in agenda. Ma s… -