Ucraina, Kiev: 'Morti 36.650 soldati Russia da inizio guerra' (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono 36.650 i soldati russi uccisi dall'inizio del conflitto in Ucraina lo scorso 24 febbraio, oltre 150 nelle ultime 24 ore. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano del ministero della Difesa ucraino, secondo il quale 1.602 carri armati russi sono stati distrutti dall'esercito di Kiev. Sono invece 155 i missili da crociera neutralizzati da Kiev e 3.797 ... Leggi su tvsette (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono 36.650 irussi uccisi dall'del conflitto inlo scorso 24 febbraio, oltre 150 nelle ultime 24 ore. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano del ministero della Difesa ucraino, secondo il quale 1.602 carri armati russi sono stati distrutti dall'esercito di. Sono invece 155 i missili da crociera neutralizzati dae 3.797 ...

