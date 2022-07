Ucraina: intelligence Kiev, 'a Kherson i russi bruciano i corpi per nascondere numero uccisi' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "A Kherson i russi bruciano i corpi per nascondere il numero degli uccisi. Nella periferia della città sono stati più volte visti luoghi con i resti bruciati di persone difficili da identificare. I corpi vengono portati con i furgoni dal carcere locale. E i russi affermano che i corpi bruciati sono la conseguenza di incendi o attacchi d'artiglieria. Su questi luoghi si sono udite delle esplosioni seguite da incendi, ma ai vigili del fuoco è stato vietato di accedere per estinguerli". Lo ha scritto su Telegram il Dipartimento generale dell'intelligence Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Aperildegli. Nella periferia della città sono stati più volte visti luoghi con i resti bruciati di persone difficili da identificare. Ivengono portati con i furgoni dal carcere locale. E iaffermano che ibruciati sono la conseguenza di incendi o attacchi d'artiglieria. Su questi luoghi si sono udite delle esplosioni seguite da incendi, ma ai vigili del fuoco è stato vietato di accedere per estinguerli". Lo ha scritto su Telegram il Dipartimento generale dell'

