Ucraina | il governatore del Luhansk | «Sono un obiettivo dei russi | vivo nei boschi e cambio sempre rifugio»

(Di giovedì 7 luglio 2022) «undei. Non posso starein un unico, e per questocostretto a cambiare luogo continuamente, a non rivelare dove, a dormire in seminterrati o nei». A rivelarlo all’Adnkronos, in un’intervista da una località segreta dell’, è ildella regione di, Serhiy Haidai. «Ho avuto conferme di esseredeida diverse fonti – dice spiegando di avere il tempo a disposizione contingentato, anche per questo motivo – Ciinformazioni, sia della poliziache da articoli usciti nei media, chenelle mire da ...

Adnkronos

... vice del capo del dipartimento operativo delle forze armate dell'. 'A Kreminna, nel Lugansk,... Lo afferma Oleg Sinegubov,della regione, citato da media ucraini. 'Chiediamo ai ...A rivelarlo all'Adnkronos, in un'intervista da una località segreta dell', è ildella regione di Luhansk, Serhiy Haidai . "Ho avuto conferme di essere obiettivo dei russi da ... Ucraina, governatore Luhansk: "Io obiettivo dei russi, costretto a vivere nei boschi" Roma, 7 lug. "Sono un obiettivo dei russi. Non posso stare sempre in un unico rifugio, e per questo sono costretto a cambiare luogo continuamente, a non rivelar ...Il progetto europeo «Mean» con 35 associazioni italiane e il partner «Act For Ukraine». Il racconto del viaggio per costruire la manifestazione non violenta dell’11 luglio ...