Ucraina: Gb, 'Russia adotterà 'misure economiche speciali' a sostegno guerra' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il 5 luglio 2022 una legge proposta dal governo russo sulle "misure economiche speciali" è stata approvata in prima lettura dalla Duma. È probabile che la legge venga adottata e che conferirà alle autorità poteri speciali sui rapporti di lavoro, la riattivazione delle strutture di mobilitazione e per liberare beni dalle riserve statali". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica, aggiungendo che questa legge "è probabilmente un tentativo del Cremlino di mettere in atto misure economiche a sostegno dell''operazione militare speciale' senza una dichiarazione formale di mobilitazione statale, oltre a consentire alla Russia di evitare di riconoscere di essere impegnata in una guerra o di non riuscire a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il 5 luglio 2022 una legge proposta dal governo russo sulle "" è stata approvata in prima lettura dalla Duma. È probabile che la legge venga adottata e che conferirà alle autorità poterisui rapporti di lavoro, la riattivazione delle strutture di mobilitazione e per liberare beni dalle riserve statali". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica, aggiungendo che questa legge "è probabilmente un tentativo del Cremlino di mettere in attodell''operazione militare speciale' senza una dichiarazione formale di mobilitazione statale, oltre a consentire alladi evitare di riconoscere di essere impegnata in unao di non riuscire a ...

Pubblicità

gparagone : Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere… - gparagone : Chi pensa di poter arrivare ad una mediazione senza fare i conti con #Putin é in MALAFEDE O più semplicemente é u… - Agenzia_Ansa : I separatisti sostenuti dalla Russia hanno sequestrato due navi battenti bandiera straniera nella città portuale uc… - warsteiner_SF : RT @mariosalis: «L'Ucraina è l'unica nazione della storia che ha rinunciato ad un arsenale nucleare, che nel 1994 era il terzo più grande d… - IosonoScala : @steangelini80 @AleLin64 Speriamo sia così. Perché vista la burocrazia Europea (UK compreso) non ci metto la mano s… -