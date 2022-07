Ucraina | 134esimo giorno di guerra | ecco gli aggiornamenti

(Di giovedì 7 luglio 2022) Siamo al 7 Luglio 2022, e il conflitto in terranon sembra voler terminare. Le parti in causa si stanno ancora dando battaglia per la conquista del territorio, e nonostante le mediazioni di mezzo mondo, la Russia continua la sua campagna militare. La situazione in terraappare sempre più tragica, tanto che anche il sindaco di Sloviansk invita i suoi concittadini ad evacuare il paese. Nel frattempo sul Mar Nero cresce la forza navale russa, e i bombardamenti non fanno sembrano voler cessare. Evacuazione forzata a Sloviansk Lysychansk è stata la terra di battaglia degli ultimi mesi in. Una volta conquistata la roccaforte, la regione di Luhansk ormai passa sotto il controllo russo. Per questo, il nuovo obiettivo delle forze conquistatrici diventerebbe ora l’acquisizione del controllo totale di Donetsk. Il ...

