L'incredibile storia arriva dalla Puglia, una delle Regioni d'Italia prese d'assalto daiin questa caldissima estate: protagonisti due giovani che avevano dormito al b&b 'Baby Park' di Sario ...di notte dal balcone per non pagare la stanza del b&b in cui avevano deciso di trascorrere la notte ma il proprietario rende pubblica la fuga con tanto di video.È accaduto a Conversano in ... Turisti scappano dal balcone del B&B per non pagare 40 euro: il proprietario posta il video su Fb Non volevano pagare la stanza del b&b in cui avevano trascorso la notte, così hanno deciso di scappare in piena notte, buttandosi dal balcone. L'incredibile storia arriva dalla ...Scappano di notte dal balcone per non pagare la stanza del b&b in cui avevano deciso di trascorrere la notte ma il proprietario rende pubblica la fuga con tanto di video.È accaduto ...