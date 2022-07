Turismo | Taddeo Mexedia | ' digitale cruciale per competitività aziende e settore'

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Labitalia) - "Ilavrà un ruoloper ladellee deldelnell'epoca post pandemica. Ci troviamo di fronte a nuovi modelli di business e gli investimenti del Pnrr devono essere usati anche in questa direzione. Ilproduce il 7% del pil e occupa circa il 6% dei lavoratori italiani; considerando anche gli effetti indiretti, ovvero quelli generati negli altri comparti produttivi, il suo peso sale al 13% in termini di Pil e al 14% in termini di occupazione. Gli 1,7 miliardi di euro di investimenti del Pnrr saranno fondamentali”. A dirlo Orlando, ceo di, la tech company quotata in Francia sul listino su Euronext Growth Paris diventata da maggio società ...

Pubblicità

infoitscienza : Turismo: Taddeo (Mexedia): digitale è cruciale per competitività aziende -

Sardegna Reporter

... nelle città, nei musei e nei siti archeologici.' Il: settore cruciale per l'Italia 'Il- continua- svolge un ruolo centrale in Italia. Ha un peso determinante nell'economia ...... è la Fontana del Quadrato , composta da un triplice cerchio di vasche e sormontata da un gruppo scultoreo attribuito aLandini. TRA GLI ENIGMI DEL SACRO BOSCO DI BOMARZO Progettato dall'... Turismo: Taddeo (Mexedia): digitale è cruciale per competitività aziende Secondo il report di Maxedia le imprese turistiche che hanno puntato sulla digitalizzazione in pandemia hanno avuto risultati migliori.Turismo: Taddeo (Mexedia): il digitale è cruciale per la competitività delle aziende e del settore. Big data, intelligenza artificiale e realtà aumentata saranno protagoniste. Fondamentali gli investi ...