“Tu mi perdición” | alla scoperta del nuovo singolo di Arisa

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 luglio 2022) Da Venerdì 8 Luglio torna grande protagonista la musica di una delle artiste italiane più acclamate della scena musicale contemporanea L’attesa è finita! Da Venerdì 8 Luglio sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme “Tu mi”,che segna il gradito ritorno in musica diuna delle artiste più originali, eclettiche ed acclamate, nonché una delle voci più intense della scena contemporanea italiana. Il brano in uscita su etichetta Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services e disponibile in pre- save al seguente link https://.bfan.link/tu-mi-perdicion inaugura così la nuova stagione musicale diin una veste completamente inedita e rinnovata. L’artista per la prima volta presenta infatti un brano cantato ...