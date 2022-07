“Trovato sulla montagna”. Marmolada, il ritrovamento dei soccorritori dopo il crollo del ghiacciaio (Di giovedì 7 luglio 2022) È stata individuata dai droni e recuperata la decima vittima della valanga della Marmolada. Lo apprende l’Adnkronos da fonti investigative. Resti, indumenti, attrezzature tecniche: il massiccio sta restituendo, lentamente, i corpi e gli oggetti degli escursionisti travolti domenica 3 luglio. I soccorritori, oggi fisicamente presenti sulla slavina, insieme a unità cinofile e droni, stanno recuperando reperti e materiali che andranno analizzati e catalogati e che serviranno a dare un nome a chi da quella montagna non è più sceso. I soccorritori sono a lavoro, dall’alba, quando le temperature basse aumentano la sicurezza: un’operazione pericolosa a causa del rischio di nuovi distacchi. Recuperato un corpo sulla Marmolada: è la decima vittima Recuperato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) È stata individuata dai droni e recuperata la decima vittima della valanga della. Lo apprende l’Adnkronos da fonti investigative. Resti, indumenti, attrezzature tecniche: il massiccio sta restituendo, lentamente, i corpi e gli oggetti degli escursionisti travolti domenica 3 luglio. I, oggi fisicamente presentislavina, insieme a unità cinofile e droni, stanno recuperando reperti e materiali che andranno analizzati e catalogati e che serviranno a dare un nome a chi da quellanon è più sceso. Isono a lavoro, dall’alba, quando le temperature basse aumentano la sicurezza: un’operazione pericolosa a causa del rischio di nuovi distacchi. Recuperato un corpo: è la decima vittima Recuperato un ...

Pubblicità

hazntimseyes : RT @bespectacled98: 'Simò, io pe' te l'avrei trovato il posto sulla porta, n't avrei fatto morì congelato nell'oceano' 'Chi ti dice che c'a… - TrokiAraihc : Ho anche trovato il pdf di un libro sulla macchia mediterranea che la me del passato ha scaricato per chissà quale… - StefaniaFalone : RT @DomaniGiornale: ?? Trovato il corpo della decima vittima del crollo di domenica scorsa sulla #Marmolada. Resta ancora una persona disper… - DomaniGiornale : ?? Trovato il corpo della decima vittima del crollo di domenica scorsa sulla #Marmolada. Resta ancora una persona di… - menodizero : ho trovato dei canali sulla tv samsung non so da dove siano usciti xrò stanno dando peaky blinders io devo studiarw -