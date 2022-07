Tre milioni di caregiver per malati di demenza, telemedicina soluzione per non lasciarli soli (Di giovedì 7 luglio 2022) Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Dedicano in media circa 15 ore al giorno ai loro cari colpiti da forme di demenza. Molti - secondo l'ultima ricerca Censis-Aima, il 40% di chi si occupa di familiari malati di Alzheimer - sono ancora in età... Leggi su today (Di giovedì 7 luglio 2022) Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Dedicano in media circa 15 ore al giorno ai loro cari colpiti da forme di. Molti - secondo l'ultima ricerca Censis-Aima, il 40% di chi si occupa di familiaridi Alzheimer - sono ancora in età...

Pubblicità

romeoagresti : Le cifre del passaggio di #Mandragora dalla #Juve alla #Fiorentina: 8,2 milioni, pagabili in tre anni, con un poten… - Robert_Zef : Eh??? Oliveira al Galatasaray per TRE milioni?? Che finaccia hai fatto Sergio, ti meritavi di meglio. E noi incredi… - zazoomblog : “Tre milioni…” Barbara D’Urso al settimo cielo per il suo traguardo importante – FOTO - #milioni…” #Barbara #D’Urs… - LuciaGalli1827 : @MarcoRCapelli @repubblica @afrodite1969 Dividiamo i tre milioni di dosi in scadenza fra giornalisti, ministri e so… - CrestaLaila : @GianfrancoRighi @Nonha_stata L' URSS era alla fame, con gente che sembrava il Biafra. Sì, leggi, e guarda bene cos… -