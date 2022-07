Trasferimenti Juventus | Di María e Pogba, imminenti acquisti dalla Juventus (Di giovedì 7 luglio 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 07/06/2022 alle 17:48 est Secondo quanto fanno notare dall’Italia, l’argentino e il francese arriveranno questo fine settimana a Torino per firmare i rispettivi contratti Entrambi arrivano come free agent dopo aver adempiuto al contratto con PSG e Manchester United Angelo Di Maria Y Paul Pogba Saranno partner in Juventus di Torino la prossima stagione. L’incorporazione di entrambi è imminente e le informazioni che arrivano dall’Italia indicano che entrambi firmeranno il nuovo contratto con la “Vecchia Signora” questa settimana. Saranno due rinforzi di lusso a costo zero per una squadra che ha bisogno di grandi stelle per tornare in vetta al ‘Calcio’. Di’ Maria adempiuto il suo contratto con PSG e proverà ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arrivaSpagna: 07/06/2022 alle 17:48 est Secondo quanto fanno notare dall’Italia, l’argentino e il francese arriveranno questo fine settimana a Torino per firmare i rispettivi contratti Entrambi arrivano come free agent dopo aver adempiuto al contratto con PSG e Manchester United Angelo Di Maria Y PaulSaranno partner indi Torino la prossima stagione. L’incorporazione di entrambi è imminente e le informazioni che arrivano dall’Italia indicano che entrambi firmeranno il nuovo contratto con la “Vecchia Signora” questa settimana. Saranno due rinforzi di lusso a costo zero per una squadra che ha bisogno di grandi stelle per tornare in vetta al ‘Calcio’. Di’ Maria adempiuto il suo contratto con PSG e proverà ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @11contro11: I 10 trasferimenti più preziosi a parametro zero: in testa Messi #Barcellona #BayernMonaco #BorussiaDortmund #Chelsea #Inte… - 11contro11 : I 10 trasferimenti più preziosi a parametro zero: in testa Messi #Barcellona #BayernMonaco #BorussiaDortmund… - ZonaBianconeri : RT @siamo_la_Roma: ?? La #primapagina dei principali quotidiani sportivi di oggi ?? #Juventus, dopo #DiMaria si prospettano altri colpi ?? La… - siamo_la_Roma : ?? La #primapagina dei principali quotidiani sportivi di oggi ?? #Juventus, dopo #DiMaria si prospettano altri colpi… -