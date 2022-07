Tragedia nel Fortore, uomo si toglie la vita impiccandosi (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBaselice – Una Tragedia si è consumata nel comune di Baselice, nel tardo pomeriggio di oggi. Un uomo di 60 anni è stato trovato in casa impiccato alla una corda di un avvolgibile. A ritrovare il corpo senza vita è stato il genero. Per i necessari rilievi e accertamenti sono giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Si stanno cercando elementi in grado di spiegare le cause alla base del gesto autolesionistico. Stando a una prima ricostruzione, si presuppone che la causa possa essere riconducibile a motivi economici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBaselice – Unasi è consumata nel comune di Baselice, nel tardo pomeriggio di oggi. Undi 60 anni è stato trovato in casa impiccato alla una corda di un avvolgibile. A ritrovare il corpo senzaè stato il genero. Per i necessari rilievi e accertamenti sono giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Si stanno cercando elementi in grado di spiegare le cause alla base del gesto autolesionistico. Stando a una prima ricostruzione, si presuppone che la causa possa essere riconducibile a motivi economici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

