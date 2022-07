Tragedia Marmolada | choc generale per la foto di Massimiliano Rosolino Poi le scuse

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 luglio 2022), bufera per l’ultimo post condiviso su Instagram dall’ex nuotatore. Il campione è finito nel mirino delle critiche per avere pubblicato uno scatto da Canazei, dove è attualmente impegnato in alcuni eventi sportivi. Scatto in cui appare sorridente e felice )”Chi non ride non vince #smile #winner”, la didascalia) mentre da ore e ore i soccorritori cercano i corpi dei dispersi travolti dalla valanga di ghiaccio. Ladiè stata scattata a soli 14 km dal luogo delladellaper cui ad oggi e vittime accertate a salgono a 9, 2 in più rispetto al bilancio di martedì. Per i fan una mancanza di delicatezza e tatto quella del nuotatore, che sotto al post è stato ricoperto di critiche e ...