Traffico Roma del 07-07-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla redazione in zona Casal Monastero a causa di un incendio è chiusa la carreggiata diretta fuoridi via Belmonte in Sabina a partire dal Grande Raccordo Anulare inevitabili le ripercussioni su entrambe le carreggiate del raccordo dove si sta in coda da Settebagni in carreggiata interna ed a Tor Bella Monaca in carreggiata esterna per lo stesso motivo si segnalano forti rallentamenti sulla via Nomentana da via Palombarese per ildiretto verso il centro è da via Ettoregnoli in uscita dasempre in uscita dalla città si sta in coda sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio al Raccordo poi sulla via Pontina tra Castel di Decima e via di Pratica di Mare e sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via ...