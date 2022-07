Tour de France, Damiano Caruso: “Ho preso un buco, ero al gancio. Pogacar e Van Aert danno spettacolo” (Di giovedì 7 luglio 2022) Damiano Caruso ha accusato un buco nella movimentata sesta tappa del Tour de France 2022. Il siciliano non è riuscito a essere prontamente reattivo sull’ultima cote di giornata e ha così tagliato il traguardo con un distacco di 21 secondi dallo scatenato Tadej Pogacar, vincitore di questa frazione grazie a una rasoiata finale semplicemente stellare. Il capitano della Bahrain-Victorious è riuscito comunque a risalire alcune posizioni e ora occupa il 25mo posto in classifica generale con un ritardo di 2’11” dallo sloveno in maglia gialla. La tappa è stata animata dalla lunga fuga di un indemoniato Wout van Aert, che ha attaccato per quasi 140 km con indosso il simbolo del primato. Damiano Caruso ha analizzato la giornata ai microfoni ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)ha accusato unnella movimentata sesta tappa delde2022. Il siciliano non è riuscito a essere prontamente reattivo sull’ultima cote di giornata e ha così tagliato il traguardo con un distacco di 21 secondi dallo scatenato Tadej, vincitore di questa frazione grazie a una rasoiata finale semplicemente stellare. Il capitano della Bahrain-Victorious è riuscito comunque a risalire alcune posizioni e ora occupa il 25mo posto in classifica generale con un ritardo di 2’11” dallo sloveno in maglia gialla. La tappa è stata animata dalla lunga fuga di un indemoniato Wout van, che ha attaccato per quasi 140 km con indosso il simbolo del primato.ha analizzato la giornata ai microfoni ...

Pubblicità

sportmediaset : Oss cade per colpa di uno spettatore: vertebra cervicale fratturata #TourdeFrance #Oss #Ciclismo - ledicoladelsud : Tappa e maglia gialla al Tour de France per Pogacar - Luxgraph : Tour de France, Pogacar è la nuova maglia gialla: show nella 6ª tappa - Sport_Fair : Il #TDF2022 ha un nuovo leader #Pogacar in giallo La nuova classifica generale - SMSNEWSOFFICIAL : TOUR DE FRANCE 2022: Tadej Pogacar ha trionfato nella sesta tappa e ha indossato la maglia gialla -