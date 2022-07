Tour de France, arriva la Super Planche des Belles Filles. Cosa è cambiato: pendenza mostruosa tra il 20 e il 24% nel finale! (Di giovedì 7 luglio 2022) La Planche des Belles Filles è ormai una salita storica del Tour de France e si è meritata l’appellativo di “montagna degli italiani”. Vincenzo Nibali trionfò nel 2014 con indosso la maglia gialla, Fabio Aru vinse nel 2017 e mise paura a Chris Froome in ottica classifica generale, Giulio Ciccone vestì il simbolo del primato nel 2019. In ben tre occasioni su cinque c’è stato un motivo di festeggiare per il Bel Paese. La Grande Boucle ritorna nei Vosgi (venerdì 8 luglio), a due anni di distanza dalle leggendaria crono scalata in cui Tadej Pogacar ribaltò la classifica generale e trionfò ai danni di Primoz Roglic. Quest’anno, però, ci sarà una novità per quanto concerne questa ascesa, perché si arriverà a La Super Planche des Belles ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Ladesè ormai una salita storica deldee si è meritata l’appellativo di “montagna degli italiani”. Vincenzo Nibali trionfò nel 2014 con indosso la maglia gialla, Fabio Aru vinse nel 2017 e mise paura a Chris Froome in ottica classifica generale, Giulio Ciccone vestì il simbolo del primato nel 2019. In ben tre occasioni su cinque c’è stato un motivo di festeggiare per il Bel Paese. La Grande Boucle ritorna nei Vosgi (venerdì 8 luglio), a due anni di distanza dalle leggendaria crono scalata in cui Tadej Pogacar ribaltò la classifica generale e trionfò ai danni di Primoz Roglic. Quest’anno, però, ci sarà una novità per quanto concerne questa ascesa, perché si arriverà a Lades...

