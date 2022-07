Tour de France 2022: zampata del solito Pogacar, si prende la maglia gialla per non lasciarla più (Di giovedì 7 luglio 2022) E alla fine arriva Tadej. Gli sono bastate appena sei tappe di questo Tour de France per apporre il suo timbro alla Grande Boucle, quello di chi ha vinto le ultime due edizioni, peraltro dominando l’anno scorso. Va a Pogacar la sesta tappa della corsa transalpina da Binche a Longwy, vinta con astuzia e gambe, con uno scatto poderoso negli ultimi metri che ha evitato una volata serrata. Vola lo sloveno, vola a prendersi la maglia gialla, forse prima rispetto alle previsioni, ma non ce n’è per nessuno. Gli altri non hanno la sua esplosività in un arrivo fissato 220 km dopo la partenza di una frazione dunque extra large, fatta di continui saliscendi. A ogni modo, Pogacar non si scompone, lascia esaurire l’azione dei fuggitivi, che merita un capitolo a sé, quindi nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) E alla fine arriva Tadej. Gli sono bastate appena sei tappe di questodeper apporre il suo timbro alla Grande Boucle, quello di chi ha vinto le ultime due edizioni, peraltro dominando l’anno scorso. Va ala sesta tappa della corsa transalpina da Binche a Longwy, vinta con astuzia e gambe, con uno scatto poderoso negli ultimi metri che ha evitato una volata serrata. Vola lo sloveno, vola arsi la, forse prima rispetto alle previsioni, ma non ce n’è per nessuno. Gli altri non hanno la sua esplosività in un arrivo fissato 220 km dopo la partenza di una frazione dunque extra large, fatta di continui saliscendi. A ogni modo,non si scompone, lascia esaurire l’azione dei fuggitivi, che merita un capitolo a sé, quindi nel ...

