Tour de France 2022, Van der Poel sconsolato all’arrivo: “Ho pensato più volte di scendere dalla bici e ritirarmi” (Di giovedì 7 luglio 2022) I corridori più forti del globo hanno dato vita a una tappa esaltante sulle strade del Tour de France 2022. Vittoria e maglia gialla per Tadej Pogacar, con il belga Wout Van Aert assoluto protagonista del sesto segmento fino agli ultimi dieci chilometri. Grande assente dalla battaglia per il successo un appannato Mathieu van der Poel, che paga ancora gli sforzi del Giro d’Italia. Il neerlandese è sembrato in difficoltà già nelle battute iniziali e non ha potuto far altro che lasciarsi sfilare dal gruppo: per lui una mesta 145esima piazza a oltre 10 minuti di ritardo dal trionfatore. Queste le dichiarazioni sconsolate raccolte da Wielerflits: “Speravo che il ritmo si calmasse un po’. In un paio di occasioni ho pensato di farmi da parte e più volte ho ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) I corridori più forti del globo hanno dato vita a una tappa esaltante sulle strade delde. Vittoria e maglia gialla per Tadej Pogacar, con il belga Wout Van Aert assoluto protagonista del sesto segmento fino agli ultimi dieci chilometri. Grande assentebattaglia per il successo un appannato Mathieu van der, che paga ancora gli sforzi del Giro d’Italia. Il neerlandese è sembrato in difficoltà già nelle battute iniziali e non ha potuto far altro che lasciarsi sfilare dal gruppo: per lui una mesta 145esima piazza a oltre 10 minuti di ritardo dal trionfatore. Queste le dichiarazioni sconsolate raccolte da Wielerflits: “Speravo che il ritmo si calmasse un po’. In un paio di occasioni hodi farmi da parte e piùho ...

