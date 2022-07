Tour de France 2022, tutte le classifiche: Pogacar sale in testa e si veste di giallo, a Van Aert rimane la maglia verde (Di giovedì 7 luglio 2022) Cambia il proprietario della maglia gialla dopo la tappa di Longwy al Tour de France 2022. Tadej Pogacar mette in campo l’ennesima dimostrazione della sua classe e stravince la sesta tappa della Grande Boucle, strappando la maglia gialla dalle spalle di Wout Van Aert (Jumbo-Visma), andato in fuga e lasciatosi sfilare negli ultimi dieci chilometri. Lo sloveno della UAE Team Emirates sopravanza Neilson Powless (EF Education-Easypost) grazie agli abbuoni e guadagna altri secondi sui suoi diretti avversari: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) è terzo a 31”, Adam Yates (Ineos-Grenadiers) quarto a 39”, mentre Aleksandr Vlasov, costretto all’inseguimento per una caduta di gruppo negli ultimi 10 chilometri, è lontano 52”. Pogacar è ovviamente anche il proprietario ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Cambia il proprietario dellagialla dopo la tappa di Longwy alde. Tadejmette in campo l’ennesima dimostrazione della sua classe e stravince la sesta tappa della Grande Boucle, strappando lagialla dalle spalle di Wout Van(Jumbo-Visma), andato in fuga e lasciatosi sfilare negli ultimi dieci chilometri. Lo sloveno della UAE Team Emirates sopravanza Neilson Powless (EF Education-Easypost) grazie agli abbuoni e guadagna altri secondi sui suoi diretti avversari: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) è terzo a 31”, Adam Yates (Ineos-Grenadiers) quarto a 39”, mentre Aleksandr Vlasov, costretto all’inseguimento per una caduta di gruppo negli ultimi 10 chilometri, è lontano 52”.è ovviamente anche il proprietario ...

