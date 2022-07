Tour de France 2022 oggi, sesta tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Ultimi 15 chilometri con tre salite buone per attaccare (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Tour de France 2022 sta alzando i giri del motore giorno dopo giorno. Ieri la frazione del pavé ha regalato emozioni a non finire e domani il primo arrivo in salita alla Super Planche de le Belle Filles promette spettacolo. Ma prima c’è la Binche-Longwy, tappa che potrebbe fungere da ‘cuscinetto’ in funzione di venerdì e regalando una chance ai cacciatori di tappe. Anche se gli Ultimi 15 chilometri potrebbero regalare più sorprese di quanto si pensi. percorso È la tappa più lunga dell’intera Grande Boucle, e partirà in territorio belga. I primi 69 chilometri sono parecchio mossi, poi rientrati in Francia ci sarà la prima vera salita, la Cote de Mazures (2 km al 7,6%). Subito dopo ci saranno una quarantina di ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Ildesta alzando i giri del motore giorno dopo giorno. Ieri la frazione del pavé ha regalato emozioni a non finire e domani il primo arrivo in salita alla Super Planche de le Belle Filles promette spettacolo. Ma prima c’è la Binche-Longwy,che potrebbe fungere da ‘cuscinetto’ in funzione di venerdì e regalando una chance ai cacciatori di tappe. Anche se gli15potrebbero regalare più sorprese di quanto si pensi.È lapiù lunga dell’intera Grande Boucle, e partirà in territorio belga. I primi 69sono parecchio mossi, poi rientrati in Francia ci sarà la prima vera salita, la Cote de Mazures (2 km al 7,6%). Subito dopo ci saranno una quarantina di ...

