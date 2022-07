Tour de France 2022 oggi, sesta tappa: percorso 7 luglio, altimetria, favoriti, tv. Finale con diverse cote (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Tour de France 2022 sta alzando i giri del motore giorno dopo giorno. Ieri la frazione del pavé ha regalato emozioni a non finire e domani il primo arrivo in salita alla Super Planche de le Belle Filles promette spettacolo. Ma prima c’è la Binche-Longwy, tappa che potrebbe fungere da ‘cuscinetto’ in funzione di venerdì e regalando una chance ai cacciatori di tappe. Anche se gli ultimi 15 chilometri potrebbero regalare più sorprese di quanto si pensi. LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Tour DE France LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE percorso tappa DI oggi Tour DE France È la tappa più lunga ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Ildesta alzando i giri del motore giorno dopo giorno. Ieri la frazione del pavé ha regalato emozioni a non finire e domani il primo arrivo in salita alla Super Planche de le Belle Filles promette spettacolo. Ma prima c’è la Binche-Longwy,che potrebbe fungere da ‘cuscinetto’ in funzione di venerdì e regalando una chance ai cacciatori di tappe. Anche se gli ultimi 15 chilometri potrebbero regalare più sorprese di quanto si pensi. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDELA DIRETTA LIVE DELLADIDEL GIRO DONNEDIDEÈ lapiù lunga ...

Pubblicità

Piergiulio58 : Tour de France 2022, Tadej Pogacar: 'Alla fine è stata una buona giornata ma non è stato affatto facile' - SpazioCi… - Piergiulio58 : Tour de France 2022, Primož Roglic non si arrende: 'Continuiamo a inseguire i nostri obiettivi' - SpazioCiclismo - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Roglic e la spalla, l'esperto: 'Rischioso sistemarla da solo. Ma se non è la prima volta...' #TDF2022 #ciclismo https://t.… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Roglic, la caduta e i fantasmi del 2020. E se il Tour non fosse la sua corsa? #TDF2022 - 80yeye80 : RT @a_autieri: #7luglio Come sempre niente male L'Équipe che dà un discreto spazio al Tour de France -